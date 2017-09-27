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Gebze’de Muay Thai heyecanı sokağa taştı

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Gebze’de Muay Thai heyecanı sokağa taştı
Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gebze Belediyesi ortaklığında düzenlenen 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Kemer Müsabakaları Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ İZLEDİ…

Müsabakalara Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediyesi başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel ve Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, Muay Thai Federasyonu Doğu Marmara Bölge Başkanı Birol Aksu, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

 

6 İLDEN 24 SPORCU TER DÖKTÜ…

Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Kemer Müsabakalarında 6 farklı ilden 24 sporcu, 9 farklı branşta mücadele etti. Müsabakalar sonucu kendi branşlarında birinci olan Alperen Avcı ve Abdülsamet Yazıcı, ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in elinden aldı.

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