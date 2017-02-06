Gebze’de o cadde, duble yola dönüştürülüyor

Büyükşehir, Yeni Bağdat Caddesi’yle Gebze’ye yeni bir duble yol daha kazandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ağır vasıta araçlar başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu bölgede yeni alternatif güzergahlar oluşturmak için çalışmalar yapılıyor. Bahar Deresi Duble Yolu, Dr. Zeki Acar Duble Yolu, Eskihisar Bağlantı Yolu gibi önemli alternatif güzergahlara bir yenisi daha eklendi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Gebze Kirazpınar’a ulaşım sağlayan Yeni Bağdat Caddesi’ni duble yol haline getirerek bölgedeki trafik yükünü rahatlattı.

4 ŞERİTLİ YOL

3 metre genişliğinde yaya kaldırımlarının yapıldığı caddede konutlarda yaşayan vatandaşların ulaşımları kolaylaştı. 4 şeritli olan yol çalışmaları kapsamında altyapı imalatları, trafik işaretlemeleri ve elektrik imalatları da gerçekleştirildi. Yol güzergahı aydınlatma direkleriyle aydınlatıldı.

30 METRE GENİŞLİK

TOKİ Konutları, Kent Konut Evleri gibi konut bölgelerinin içinde olan ve taş ocaklarından gelen ağır vasıtaların güzergahında yer alan Yeni Bağdat Caddesi bölgenin ulaşım sorununa çare oldu. Bin 600 metre uzunluğundaki yola 30 metre imar genişliği kazandırılarak yaşanan trafik sıkıntısı ortadan kaldırıldı.