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Gebze'de sahile vurmuş ceset bulundu!

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Gebze'de sahile vurmuş ceset bulundu!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde karaya vurmuş bir ceset bulundu.

Olay Gebze Cumhuriyet mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahil kesiminde tarama faaliyeti yapan özel güvenlik görevlileri, kumların arasında çürümeye başlamış bir ceset gördü. Güvenlik görevlisinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, kimliği belirlenemeyen cesedin 10 günlük olduğunu belirlendi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

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