  • BIST 77.405
  • Altın 127,398
  • Dolar 3,5122
  • Euro 3,6713
  • Kocaeli : -1 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : -1 °C

Gebze'de silahlı çatışma: 7 yaralı

»
Gebze'de silahlı çatışma: 7 yaralı
Gebze'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi'ne otomobillerle gelen 4-5 kişilik bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı diğer gruba tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Uzun süre silah seslerinin dinmediği olayda 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

 

1 KİŞİ GÖZALTI

Olay yerinde park halindeki 4 otomobil ile bazı işerlerinin duvarları kurşunların ve saçmaların hedefi oldu. 1 kişinin silahıyla birlikte gözaltına alındığı, çatışmaya karışan bazı kişilerin ise otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

cc92d4fdac3a9bb02289fe311fe829c5.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şarjı bitince dolandırıldığı anladı!22 Aralık 2016 Perşembe 12:25
  • Yanarak ölen sürücünün kimliği belli oldu22 Aralık 2016 Perşembe 12:04
  • Kızını öldüren baba hakim karşısında22 Aralık 2016 Perşembe 11:49
  • Patlama sesleri vatandaşı harekete geçirdi!22 Aralık 2016 Perşembe 08:27
  • Berberi ağır yaralayan şahıs kayıplara karıştı22 Aralık 2016 Perşembe 08:24
  • Yanan evde mahsur kaldılar... 7 kişi hastanede!22 Aralık 2016 Perşembe 08:17
  • 12 kişi daha tutuklandı22 Aralık 2016 Perşembe 08:15
  • TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü yanarak can verdi!22 Aralık 2016 Perşembe 08:10
  • Şehit Binbaşı, annesini de depremde kaybetmiş22 Aralık 2016 Perşembe 08:05
  • Genç kızın ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı!21 Aralık 2016 Çarşamba 16:35
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim