Tasavvuf Musikisi Konseri Kur’an tilaveti ile başladı. Daha sonra birbirinden güzel ilahileri seslendiren Ahmet Hakkı Turabi, Gebzelilere muhteşem bir akşam yaşattı.
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Gebze’de tasavvuf konseri
Gebze Belediyesi ve Gebze Din Görevlileri Derneği işbirliği ile düzenlenen Ahmet Hakkı Turabi Tasavvuf Musikisi, Gebzelilere unutulmaz bir konser verdi.
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