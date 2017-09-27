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Gebze'de trafik kazası: 1 yaralı

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Gebze'de trafik kazası: 1 yaralı
Gebze'de otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde İsmail Kartal idaresindeki 34 EG 1877 plakalı otomobil, Özcan Çakır'ın kullandığı 55 ARN 39 plakalı kamyonla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından, Gebze Fatih Hastanesine kaldırıldı. Kartal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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