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Gebze’de yaz okulları hızlı başladı

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Gebze’de yaz okulları hızlı başladı
Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Okullarında eğitimlere başlandı.

27 farklı branşta yaklaşık 7 bin Gebzeli çocuğun eğitim alacağı Yaz Okulları bu yıl da en eğlenceli okul olmaya aday. 31 farklı eğitim noktasında, 99 alanında uzman eğitmenin eşliğinde eğitimlerin verileceği Yaz Okullarında minikler; futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, yüzme, satranç, jimnastik, masa tenisi, resim, animasyon, güreş, taekwondo, karate, atletizm, okçuluk, bocce, badminton, bisiklet, zumba Anne-Çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama ve resim branşlarında eğitim görmeye başladı. Yaz tatillerini Yaz Okullarında dolu dolu geçirecek olan minikler kendilerine imkan sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.

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