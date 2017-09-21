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Gebze’den Sabiha Gökçen’e yeni hat; 250G

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Gebze’den Sabiha Gökçen’e yeni hat; 250G
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı UlaşımPark, Gebze- Sabiha Gökçen Havaalanı arasında 250G hattı seferlere başlıyor.

UlaşımPark’a bağlı olarak hizmet verecek 250G hattı, 2 Ekim Pazartesi günü Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı arasında seferlere başlayacak. Daha önce İzmit-Sabiha Gökçen Havaalanı arasında geçekleşen seferler, Gebze’deki vatandaşların da havaalanında ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Gebze-Sabiha Gökçen Havaalanı arasına 250G hattı ile hizmet verecek.

KOLAYLIK SAĞLAYACAK

İzmit-Sabiha Gökçen Havaalanı arasında büyük ilgi gören ve ulaşım kolaylığı sağlayan seferler Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı arasında da başlıyor. Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan hattın seyahat süresi yaklaşık 45 dakika olacak. Kalkış saatleri haftanın her günü sabah 05.00, akşam 22.00 arası her saat başı olacak. Gebze Otogar ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında hizmet verecek otobüsün ücretleri; tam 8 TL, Öğrenci 5 TL, İndirimli 6,5 TL, paralı biniş ise 9 TL olarak belirlendi.

ULAŞIM KISALIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından İzmit- Sabiha Gökçen Havalimanı’na başlatılan 250 hat numaralı otobüs seferleri de artık Hereke ’den otobana gireceği ve Gebze’ye uğramayacağı için vatandaşları daha çabuk Havalimanına ulaştıracak. İzmit - Sabiha Gökçen arası 250 Numaralı Hat 2016 yılının kasım ayı içinde başlatılmış ve yoğun ilgi görmüştü.

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