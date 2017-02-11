Gebzeli yazar, yeni kitabını tanıttı

Gazeteci, Yazar Levent Altun, yeni kitabı “Özleme Mektup” tanıtımını Gebzeliler için vermiş olduğu kokteyl ile yaptı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gazetecilik yapan ve aynı zamanda da yazar olan Levent Altun, yeni yazmış olduğu “Özleme Mektup” isimli kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Gebze Ticaret Odası’nda düzenlenen kitap tanıtımına başta Yazar Levent Altun olmak üzere, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler konuştu. Program Yazar Altun’un hayatından kesitleri gösteren slayt gösteri ile başladı.

“Matematiği iyi olmayan edebiyatta da başarılı olamaz”

Kitap tanıtım programında açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Bu salon çok şeylere tanıklık etti. Levent’in bir cümlesi vardı çok hoşuma gitti, ‘yaşadıklarınızı hissetmek, hissettiklerinizi anlatmak’ gerçekten güzel bir şey. Ben Levent Altun’un aynı zamanda matematik öğretmeniyim. Onla da çok övünüyorum, matematikte her ne kadar başarılı olmasa bile Edebiyatta başarısını ortaya göstermiştir. Matematiği iyi olmayan edebiyatta da başarılı olamaz. Demek ki o analizleri iyi yapmış. İster yazar olun, ister öğretmen olun ne yaparsanız yapın yaptığınız işi bir defa severek yapmak zorundasınız. Bireysel değil toplumsal olarak düşünmelisiniz. Bugün birçok kişinin ardından Allah rahmet eylesin diyoruz ama iyi şeyler yapanlar iyi şeylerle anılıyor. Kötü kişilerde yaptıkları kötü şeylerle anılıyor. Ben bundan dolayı Levent’i gerçekten kutluyorum” dedi.

“Para saymayı değil kalemle yazı yazmayı tercih ettim”

Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in ardından söz alan “Özlem’e Mektup” kitabının Yazarı Levent Altun, “Fırından yeni çıkmış taze bir ekmek size ne hissettiriyorsa şuanda bende aynı hisleri paylaşıyorum. Gerçekten şuanda benim hissettikleriniz ile sizin hissettiklerinizin ortak noktada buluştuğunu düşünüyorum. Biraz önce hocam olan Nail Çiler okumaktan, matematikten bahsetti. Evet, matematiğim iyi değildi çünkü hiçbir zaman rakamlarla aram iyi değildi. Ben hep kelimelerle aramın iyi olmasını tercih ettim ve bu yüzden para saymayı değil kalemle yazı yazmayı tercih ettim” şeklinde konuştu. Sözlerine devam eden Altun, “Kitap okuma alışkanlığı olmayan bir ülkenin aynı özellikli şehrinde son üç yılda üç kitap yazmak her ne kadar okunma dürtüsünden uzak bambaşka idealler ortaya koysa da benim için yazmaktan çok daha anlamlı bir duygu var, o da okunmak. Ben kendi yazdığım zaman yaşadığımı hissediyorum ama siz okuduğunuz zaman yaşadığımı hissediyorum. Bu duyguları yaşamayı hissettiren tüm okuyucularıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından yazar Leven Altun, “Özlem’e Mektup” kitabını davetliler için imzalayıp bol bol fotoğraf çektirdi.