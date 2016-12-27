Gebzespor da Antalya yolcusu

İkinci yarı hazırlıklarına geçtiğimiz perşembe günü başlayan BAL 12.Grup temsilcisi Gebzespor, kamp öncesi sondan bir önceki idmanını bugün yaptı ve uçak saatini bekliyor.

11 günlük kamp programını gerçekleştirmek üzere çarşamba sabahı 7.15 uçağıyla Antalya’ya hareket edecek olan mor-beyazlı kafile burada Papillon Ayscha Otel’de konaklayacak. İki günde bir hazırlık maçı oynayacak olan Gebzespor’un rakipleri daha sonra belli olacak.