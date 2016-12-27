11 günlük kamp programını gerçekleştirmek üzere çarşamba sabahı 7.15 uçağıyla Antalya’ya hareket edecek olan mor-beyazlı kafile burada Papillon Ayscha Otel’de konaklayacak. İki günde bir hazırlık maçı oynayacak olan Gebzespor’un rakipleri daha sonra belli olacak.
- BIST 76.803
- Altın 129,434
- Dolar 3,5197
- Euro 3,6784
- Kocaeli : 3 °C
- İstanbul : 5 °C
- Sakarya : 3 °C
- Dişlerinize iyi baktığınıza emin misiniz?
- Halep için Musul için yürüdük
- Kocaeli’deki projeler artık cebinizde!
- İZAYDAŞ’ta 2016 yılı değerlendirildi
- Kocaeli’nin kapasite kullanımı düşüşte!
- KOTO yönetiminin gergin toplantısı sona erdi!
- Kocaeli'de mafya operasyonu: 52 gözaltı!
- Zeynep Teyze'nin yardımına mavi ambulanslar yetişti
- Köprü ve otoyollardan dudak uçuklatan gelir!
- 2017'nin asgari ücreti Resmi Gazete'de
- Gebzespor da Antalya yolcusu
- Ayakkabı hırsızı yakalandı!
- İşte 2016'da tarihe geçen kayıtlar!
- Kocaeli Birlikspor çift antrenman yaptı
- Pedallar, Sarıkamış Şehitleri için çevrildi
Gebzespor da Antalya yolcusu
İkinci yarı hazırlıklarına geçtiğimiz perşembe günü başlayan BAL 12.Grup temsilcisi Gebzespor, kamp öncesi sondan bir önceki idmanını bugün yaptı ve uçak saatini bekliyor.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gebzespor da Antalya yolcusuİkinci yarı hazırlıklarına geçtiğimiz perşembe günü başlayan BAL 12.Grup temsilcisi Gebzespor, kamp öncesi sondan bir önceki idmanını bugün yaptı ve uçak saatini bekliyor.
Kocaeli Birlikspor çift antrenman yaptıİkinci devrenin hazırlıklarını Antalya Lara’da sürdüren 2. Lig takımı Kocaeli Birlikspor çift antrenmanlara başladı.
Pedallar, Sarıkamış Şehitleri için çevrildiİzmit’te her hafta sonu geleneksel olarak düzenlenen bisiklet turunda bu hafta pedallar Sarıkamış Şehitleri anısına çevrildi.
Darıca-Kayseri maçı 12.00’de3.Lig 3.Grup takımı Darıca Gençlerbirliği’nin, yarın Darıca’da oynayacağı Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası D Grubu maçı A Spor’dan yine canlı olarak ekranlara gelecek.
DERİNCESPOR yeni bir sayfa açtı3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Derincespor, devre arası hazırlıklarına başladı.
SİNEMALAR
- İzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seanslarıİzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seansları
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı, 2 yerli olmak üzere toplam 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 2 yabancı film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 filmİzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Nohuttan yoğurt mayası nasıl yapılır?Burada sizlere nohuttan doğal yoğurt mayasının nasıl yapıldığını aktaracağız.
- Şekerin 100 zararı!Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, 2011 yılında yazdığı "Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si: Karatay Diyeti" kitabının 41-44 Sayfalarında ŞEKERİN ZARARLARINI aynen şu şekilde açıklamıştır.
- Sağlıklı yaşama ilk adım: Mutfağın hazırlanması: Karatay mutfağına dönüşümBeslenmeyle ilgili tüm bilgilerimize reset atıp önyargılarımızdan kurtulup sonra adeta ders çalışır gibi Karatay Diyeti kitabını okuyup özümsedikten sonra iş uygulamaya geldi.
- Güvensizliği tespit edilen 43 ürün için toplama kararı!Bu kapsamda aralarında elektrikli ısıtıcı, priz, el feneri, ocak, kaynak makinesi ve muhtelif kabloların bulunduğu marka ve modelleri belirlenen 43 ürün için toplatma kararı verildi.
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
- 100 semazen 100 sazende ile sema...
- Yiyeceklerinizi uzun süre tutmak için tüyolar
12345678
- İzmit'te gökkuşağı keyfi
- Halk "Cahil olun" dedi terfiyi kaptı!
- İzmitli şarkıcının tıklanma rekorları kıran klibi!
- 4 kişilik kamyonette balık istifi gibi öğrenci taşıdı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim