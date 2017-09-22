Gebzespor, Maltepe maçı ile başlıyor

BAL takımlarından Gebzespor sezonu Maltepespor maçı ile açıyor. Maltepe İlçe Stadı’ndaki maç bugün saat 15’te başlayacak.

Maltepespor’u 2 yıl önce Kocaelispor’u şampiyon yapan teknik adam Ergun Ortakcı çalıştırıyor. Aynı zamanda eski Kocaelisporlu futbolcular Muhammed Emin Gül ve Akif Özerli de Kırmızı Beyazlıların formasını giyiyor. Gebzespor Teknik Direktörü Mehmet Akdemir açıklamasında “Güçlü bir rakip ile mücadele edeceğiz. Zor bir deplasman olacak. Ancak galip gelip sezona iyi başlamak istiyoruz” dedi.