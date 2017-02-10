Gebzespor, transferde son noktayı koydu

Gebzespor Kulüp Başkanı İlker Çakır, transfer söylentilerine son noktayı koydu.

Gebzespor’un transfere değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Çakır, “Ligin boyu kısa. Bu saatten sonra gelecek olan futbolcunun elinde sihirli değnek olmayacağına göre transfer yapmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Mevcut oyuncularla son ana kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Hepsinden de memnunum. Tüm taraftarlarımıza sesleniyorum; birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan andayız. Bayrampaşa Tuna maçıyla bir çıkış yakalayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.