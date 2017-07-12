Gebzespor’dan bir transfer daha!

İyi bir kadro oluşturma yolunda sağlam adımlar atan Gebzespor, bir transfer daha gerçekleştirdi

Mor-Menekşeler, Murat Aydın, Berk Ortak derken, geçen sezon BAL ekiplerinden Iğdır Arasspor forması giyen stoper oyuncusu Abdülsamet Öz’ü de renklerine bağladı. Geçen sezon Doğu temsilcisinde 8 maçta forma giyen 22 yaşındaki yıldız, sol stoper mevkiinde görev yapıyor. Abdülsametdün Gebze’ye gelerek kendisini Gebzesporlu yapan sözleşmeye imza attı. Abdülsamet Iğdır Aras’tan önce Turgutluspor’da profesyonel olarak forma giydi, bu doğrultuda 2.Lig’de 12, 3.Lig’de 25 maç oynadı.