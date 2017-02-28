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Gece geç saatlere kadar sürdü...

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Gece geç saatlere kadar sürdü...
İzmit'te gece yardıma muhtaç vatandaşlara kömür yardımında bulunuldu. İzmit Kaymakamlığı'na ait araçlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin önüne kömürler bırakıldı

İzmit Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşların başvurusu üzerine dün gece saatlerinde kömür yardımı yaptı. İstanbul'dan TIR'la getirilen kömürler kaymakamlığa ait araçlara yüklenerek Topçular ve Terzibayırı mahallelerinde yardıma muhtaç vatandaşların evlerinin önüne bırakıldı. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurarak gelir durumları incelenen vatandaşlara yardım yapıldığı belirtilirken, toplam kaç aileye yardım yapıldığının bilgisi verilmedi. Dağıtım geç saatlere kadar sürdü. 

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