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Gece istifa etti gündüz vazgeçti

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Gece istifa etti gündüz vazgeçti
Dün gece saatlerinde CHP yönetim kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Serkan Saliş bugün öğle saatlerinde partiden istifa etmekten vazgeçtiğini sadece yönetim kurulundan istifa edeceğini belirtti.

Uzun bir süredir partide aktif olarak görev alan Gültepe Cemevi Başkanı Serkan Şaliş CHP'de dün düzenlenen delege seçimlerine tepki olarak dün gece saatlerinde yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Haberlerin yerel basında çıkmasının ardından Serkan Saliş, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal'a görüştükten sonra parti üyeliğinin devam edeceğini sadece yönetim kurulu üyeliğinden istifa edeceğini sosyal medya hesabından açıkladı. Selin BECER

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