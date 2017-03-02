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Gece yarısı çıkan yangın otoyolu aydınlattı

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Gece yarısı çıkan yangın otoyolu aydınlattı
Körfez'de otoyolda TIR'ın balatalarının tutuşması sonucu lastikleri alev aldı. İtfaiye ekipleri TIR'ın yanan lastiklerini söndürdü

Olay, saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Zonguldak Ereğli'den yüklediği boruları İstanbul'a götüren Adnan Yener idaresindeki 67 SC 193 plakalı TIR'ın balatalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Adnan Yener aracını yolun kenarın çekerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan lastikleri söndürerek yangının büyümesine engel olurken, araçta hasar oluştu.

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