Geleceğimiz, çocuklarımız için OYNA!

Kocaelispor, sezonun altıncı maçında Arsinspor ile karşılaşacak.

İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maç bu akşam saat 19’da başlayacak. Çocuklar Haftası’nda başta çocuklar ve kadınlar ile 12. adamın maça yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

PLAY-OFF SINIRINA DAYANDI

Kısıtlı kadrosu ile de çok iyi mücadele eden Kocaelispor sezona istediği gibi başlayamadı. Sultanbeyli, Uşak ve Tekirdağ karşılaşmalarının detaylarında puanlar veren ve etkili futbolu karşısında hak ettiğini alamayan Kocaelispor, önce sahasında Karaköprü Belediyespor, ardından Aydınspor’u deplasmanda mağlup etti ve bir anda kendini Play-Off’un sınırında buldu.

GENÇ VE ISIRAN BİR RAKİP

Kocaelispor bu akşam yine zorlu bir maça çıkacak. Rakip Trabzon temsilcisi Arsinspor olacak. Arsin’de kart cezası bulunan stoper Adem Kaba forma giyemeyecek. Genç ve ısıran bir takım olan Arsinspor’un da Kocaelispor gibi 5 maçta 7 puanı bulunuyor. İlk maçında Tekirdağ deplasmanında 0-0 berabere kalan Arsin, ikinci haftada sahasında Karaköprü’yü 1-0 ile geçti. Aydın deplasmanından 1-0 mağlup dönen Trabzon temsilcisi sahasında Osmaniye’yi 1-0 yendi, Tarsus’a 2-0 yenildi.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

İlk maçında Aydın’dan 3 puan ile dönen Kocaelispor’un yeni teknik adamı Fatih Kavlak, hafta arasında futbolcularını daha yakından tanıma imkânı buldu. Kavlak’ın Aydın’da kazanan kadrodan değişiklik yapmayacağı öngörülüyor. Çocuklar Haftası’nda yine anlamlı bir bilet tasarımı yapan Kocaelispor yönetimi, maça başta çocuklar olmak üzere, aileler ve tabii ki ateşli 12. adamı davet ediyor. İsmetpaşa Stadı’nda bu akşam en az 10 bin taraftarın maçı izlemesi bekleniyor. Erdem ÖVÜÇ

3. LİG 3. GRUP PUAN DURUMU

1 Utaş Uşakspor 5 4 1 0 11 4 13 2 Tarsus İdman Yurdu 5 4 0 1 10 4 12 3 Kızılcabölükspor 5 3 2 0 10 5 11 4 Çorum Bld 5 2 3 0 10 6 9 5 Cizrespor 5 3 0 2 5 5 9 6 Kocaelispor 5 2 1 2 5 5 7 7 Arsinspor 5 2 1 2 2 3 7 8 Tekirdağspor 5 2 1 2 4 6 7 9 Karaköprü Belediyespor 5 2 0 3 9 5 6 10 Sultanbeyli Belediyespor 5 1 3 1 4 4 6 11 Karacabey Birlikspor 5 2 0 3 4 7 6 12 Düzyurtspor 5 1 2 2 7 7 5 13 Ankara Adliyespor 5 1 2 2 5 7 5 14 Elaziz Belediyespor 5 1 2 2 4 7 5 15 Büyükçekmece Tepecikspor 5 1 1 3 4 7 4 16 Payasspor 5 1 1 3 3 8 4 17 Aydınspor 1923 5 1 1 3 2 7 4 18 Osmaniyespor FK 5 0 3 2 4 6 3

BUGÜNÜN MAÇLARI