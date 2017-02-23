Geleceğimiz sağlam ellerde!..

Geleceğin yıldız sporcularının yetiştiği Derince Belediyesi Futbol Köyü’nde antrenmanlar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Çalışmalara katılan minikler gerçekleşen idmanlarda tüm hünerlerini usta bir futbolcu gibi konuşturuyor

YENİKENT’TE ÇALIŞIYORLAR

Derince Belediyesi’nin gençlere hizmet etmek amacıyla oluşturduğu Futbol Köyü’nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Geleceğin yıldız sporcularının yetiştirilmesi hedeflenen Futbol Köyü’nde antrenmanlar Yenikent Çim Halısaha Tesisleri’nde cumartesi ve pazar günleri 9.00 – 15.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. 2006 – 2010 arası doğumlu 150 sporcunun eğitim gördüğü merkezde, idmanlara katılan minikler, mücadeleleriyle ve oynadıkları futbolla göz dolduruyor. Burada eğitimlerini başarıyla tamamlayan sporcular, resmi müsabakalarda boy göstererek birer yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.