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Geleceğin şampiyonu: Hasan İlker Manavcı

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Geleceğin şampiyonu: Hasan İlker Manavcı
Sakarya İl temsilciliğinin faaliyet programında yer alan İller arası Yıldızlar Bay ve Bayan 2. Etap Kick Boks şampiyonası Sakarya Yenikent Spor Salonunda tamamlandı.

Müsabakalara Körfez Uzakdoğu Sporları İhtisas kulübünden 2 sporcu katıldı ve 1 altın 1 bronz madalya alarak ilçemize döndü. 47 Kg. Yusuf Korkmaz 3. olurken, 63 kilogramda  Hasan İlker Manavcı  çok nefis maçlar çıkararak ilersi için  ümit verdi. 2017 Türkiye şampiyonası öncesi bu başarı hem ailesini hem de hocalarını memnun etti. Taekwondo ve Kick Boks Teknik Direktörü Aşkın Kahveci, Antrenör Çetin Korkmaz, “Hasan geleceğin Avrupa şampiyonu olacak bir sporcu. Hiç antrenman kaçırmıyor. Okul, spor ve ev arasında disiplinli olduğu için bu başarı geldi. Kendisini kulüp antrenörleri olarak tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dediler.

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