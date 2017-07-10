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Geleceğin takımını kuracak

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Geleceğin takımını kuracak
Geçen sezon Akmeşespor’u yenilgisiz 1. Amatör Lig’e çıkaran Cihan Özkul’u takımın başına getiren Çubuklu Balaspor’da tanışma toplantısı güzel bir ortamda gerçekleşti

Bu yılki hedefini Süper Amatör Lig olarak belirleyen genç ve başarılı teknik adam, Başkan Murat Malçok, yönetim kurulu üyeleri ile tanıştı, 3 hedef belirlendi.

 

BÜYÜK BİR TOPLANTI YAPILACAK

Kısa, orta ve uzun vadede çalışmalar yapmak için kolları sıvayan Çubuklu Balaspor yönetimi ve Özkul, kısa vadede Süper Amatör Lig’e dönüş, orta vadede alt yapı oluşumu ve uzun vadede de sadece kendi öz kaynaklarından çıkan futbolcularla mücadele eden bir yapı kurma düşüncesi ile hareket etme kararı aldı. Yeşil Beyazlılar önümüzdeki günlerde Çubuklu Bala sakinlerinin de yer alacağı geniş çaplı bir toplantı düzenleyecek. Erdem ÖVÜÇ

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