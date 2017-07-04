Gelecek Dobra’ların olacak!..

Hakan Yağcıoğlu

Kaan Dobra…

1996’da kentimize geldiğinde ilk fotoğrafını çekip haberini yapan kişiyim… diğer gazeteyi (tek rakip vardı o zaman) atlatmıştım. 21 yaşında masmavi gözlü bir genç. Polonya ümit Milli Takımı’nda oynamış, Mustafa Denizli’nin ‘Aksaraylı Havlucu Hilmi’ kanalıyla kentimize getirdiği bir yıldız adayıydı. (Nitekim de yıldız değil efsane oldu)…

Çok eleştirildi…

‘Bize kakaladılar’ dendi…

Dobra büyüdü… Büyüdü… Kabına sığmadı…

Roman Marius Dabrowski iken, öz be öz bizim Kaan Dobra oldu…

Polonya’da doğdu...

Kocaelili oldu…

***

Bu girizgahtan sonra, asıl konumuza dönelim.

Evet…

Büyük fotoğrafa bakalım, saçma sapan kısır döngülerle uğraşmayalım, geleceği görelim…

Türk sporunun geleceğinde artık belediye, vilayet, adliye, il özel idare gibi kavramlar olmayacak…

Bundan sonra devletten sponsorluk yok…

Devlet desteği yok…

Gözünüzü açın!..

Uyanık olun!..

Tatlı su kurnazı olmayın!..

Kendinize, insanları, başka bir yerleriyle güldürmeyin…

***

İşte ilimizde bir geleneği başlatan isimlerin en bayında gelen Kaan Dobra ve 41 FK Kulübü…

Onlar da kendi yağıyla kavrulma kararı aldı…

Kaan Dobra’lı (Roman Marius Dabrowski) 41 FK, Batı’yı örnek alıyor, özerk ve profesyonel kulüp olma yolunda emin adımlar atıyor, geleceğe hazırlanıyor. Çünkü Dünyaya en çok futbolcu ihraç eden ülkeler Doğu Bloku, ya da Doğu Avrupa dediğimiz ülkelerdir…

Kaan Dobra’nın kökeni de Polonya…

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Londra Belediye İdman Ocağı…

New York Belediyespor…

İnter, Roma Adliyespor…

Münih İl Özel İdare diye bir kulüp duydunuz mu?..

Ama bizde gani…

En başta Süper Lig olmak üzere, ülkenin dört bir yanındaki kulüplerin yarıya yakınının adı Belediyespor ismi ile bütünleşiyor.

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Süper Lig’de Başakşehir, Akhisar Belediyespor, 3.Lig’de Van Büyükşehir Belediyespor kesenin ağzını açtı. Bizim paramızla, bize rakip olacaklar. Ama elbet bu saltanat da bir gün bitecek. İşte ileride siyasi odaklı takımların olmayacağını hesaplayan ve hiçbir zaman belediye desteği bulamayacağını iyi bilen kentimiz kulüplerinden 41 FK geleceğe hazırlanıyor…

Kaan Dobra, Aykut Okan ile baş başa vermiş omuz omuza vermiş, el ele vermiş, geleceğe hazırlık yapıyor…

Kaba bir hesapla, şimdinin 16-17 yaşındaki 41 FK’lı çocukları, yarın Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’a transfer yapınca, yetiştirme bedeli olarak her imza takımlarında 41 FK’nın kasasına para dolacak…

Belediye tandanslı Başiskele, Dilovası, Çayırova, Kartepe, Gölcük, Kandıra hatta İzmit Belediye gibi takımlar, tek başlarına kalacaklar…

O zaman 41 FK, Seka 1937, İzmit Gençler Birliği, Güneşspor’un yıldızı parlayacak…

***

Geleceği göremeyenlerin, spor adına bu kentte artık bir ümidi olmamalı…

Köhnemiş yapılarda spor yaptırmaya çabalayanlar, spor adına cinayete ortak olanlar, kulüpleri ‘rant’ haline getirenler, sporcuları arpalık olarak görenlerin örümcekli zihniyeti sona erecek…

KASKF…

TÜFAD…

Saha Komiserleri…

Hakemler Derneği…

Masörler derneği…

Ve bilumum spor sivil toplum kuruluşları…

Yarınları sezinlemedikçe ve yarınlara hazırlık yapmadıkça, sizin bir geleceğiniz olamaz…

Kişiler gider…

Murat Aydın…

Remzi Demirer…

Süleyman Karadaş…

Mecit Keskin…

Adil Nazlıgül…

Yukarıda saydığım derneklerin ilimizdeki başkanlarıdırlar…

Örgütlü bir toplumun mihenk taşıdırlar…

Ama, Kaan Dobra gibi yarınları göremezler ve önlem alamazlarsa, sadece koltuklarına bırakacaklar…

Kendilerinin de dediği gibi, koltuk meraklısı değiller elbette…

Zaten öyle de olmalılar…

Bu padişah koltuğu değil ki babadan oğula geçsin…

Eğer, yarınlarda iz bırakmak istiyorlarsa, şerlerine önemli kişileri yetiştirsinler…

Yetiştirsinler ki…

Emeklilikte, torunlarını kucaklarına aldıklarında, torunları onlara hesap sormasın…

İzmit küçük bir kent…

Şimdi yapılanları tarih yargılar ve hesap sorar…

Yarın bir gün kentin sokaklarında yine alnı dik gezmek için…

Yarınlara olan emanet borcunuzu ödeyiniz…

Kaan Dobra bize sonra katıldı, ama kırk yıllık Kocaelililerin yapamadığını yapıyor…

Avrupalı kafası…

Yarınları hesaplıyor…

Pekala bizimki hangi düşüncenin kafası…

***

Yarınları düşünmeliyiz arkadaşlar….

Yarınları kurmalıyız…

Karaosmanoğlu amatöre yağdırıyor…

Ama yarın bir gün başkası gelirse, aynı destek sürer mi?..

Kaynaklar buna göre harcanmalı…

***

Çok uzağa gitmeye gerek yok…

Kocaelispor ve Sefa Sirmen örneği…

Sirmen, Kocaelispor’a yağdırdı ve çevresine de balık tutmayı değil hazır balık yemeği öğretti…

Kocaelispor şimdi nerede?..

Bir dikili ağacı vardı, o da gidiyor…

Müflis tüccar misali…

***

Gemin Kaan Dobra’ların sayısı artıralım…

Nejat Ferhatoğlulara sahip çıkalım…

Zafer Durmaz’a el verelim…

‘Spordaki bayan emektarlarımız ‘Efe’lere Gönül verelim…

Esra’lara Korkusuz’ca imkan tanıyalım…

Yarınlarda sporun kadın erkek ayrımı olmayacak…

Bilinçli-bilinçsiz ayrımı olacak…

Benden söylemesi…

Son dakika acı haber…

Gazetemizin en uzun soluklu beyefendi yazarı, eski güreşçimiz ve il temsilcimiz Ziya Ürük, evlat acısı yaşadı. Ürük’ün 51 yaşındaki kızı Gülçin Ürük Karabay, İstanbul’da vefat etti. Uzun süredir hastalıkla pençeleşen merhume, genç yaşta ölüme yenik düştü. Cenaze dün öğle namazını müteakip Üsküdar Validebağ Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu aile kabristanına defnedildi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum…