Gelecek e-ticarette mi?

Haluk Ulusoy

Son yılların en çok kullanılan sözcüklerinden biri e-ticaret!

Nedir bu e-ticaret, ne demektir?

Şöyle tarif ediliyor, e-ticaret; 7/24 internet ortamında belirli sistemler üzerinden gerçek ya da sanal ürünlerin para karşılığında satın alınması işlemidir.

Yani oturduğunuz yerden kucağınızdaki bir laptop, tablet veya cep telefonu ile yapacağınız alışveriş işlemlerine e-ticaret deniyor. Ne kadar basit değil mi? Aslında müthiş bir sistem ve alışkanlık yaptığı söyleniyor.

Ticaretin her alanında olduğu gibi e-ticarette de güven çok önemli. Bu sebeple 1 Mayıs 2015 tarihinde Türkiye’de ilk kez Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.

E-ticaretin büyümesi için gelişim alanlarının en başında satış sonrası süreçlerin iyi çalıştırılması ve iletişim sınırlarının ortadan kalktığı bir güven ortamı yaratılması şarttır. Bu durmaksızın 7/24 çalışan mağazaların tadını alan gelişmiş ülkeler ile birlikte dünyada perakende e-ticaret hacmi 2016 sonu itibarıyla 1.6 trilyon dolar seviyesine ulaşmış. Büyük para değil mi?

E-ticaret 2011 yılında ticaretin yüzde 32’sini oluştururken, bugün bu oran yüzde 60 seviyesine gelmiş ve 2020 yılında e-ticaretin, toplam ticaret hacminin yüzde 65’ini oluşturulması tahmin edilmekteymiş.

Bu değişimde, dünyanın en büyük e-ticaret pazarına sahip olan Çin’in etkisi büyük. Artan akıllı telefon kullanımı sayesinde 2016 itibarıyla e-ticaret işlemlerinin yüzde 44’ü mobil cihazlardan yapılmış. Yani her 100 kişiden 44’ü çalışacağı mağazayı cebinde taşıyor.

Türk tüketicileri için e-ticaretin en önemli tarafı ucuzlukmuş! Kişisel olarak hiç şaşırmadım, bizde kalite ucuzluktan her zaman sonra geliyor. Bizim insanımız hem malın en iyisini alıp hava yapmak ister, hem de alırken en ucuzu ile mukayese eder. Bu yaklaşımı anlamak mümkün değildir, ama gerçek budur.

Gelişmiş e-ticaret pazarlarında ise kolaylık daha çok ön plana çıkmaktay-mış.

E-ticarette, tüketicilerin ilk online alışveriş deneyimlerinin olumlu olması ile güven algılarının hızlıca olumlu yönde değişebildiğini gösteren araştırmalar yapılmış.

Bu nedenle online alışverişi destekleyecek, ödeme ve iade süreçlerinin tüketicileri mağdur etmeyecek şekilde tasarlanması ve kullananlar tarafından verilecek olumlu geri bildirimler online alışveriş yapmayan tüketicilerin algısının düzeleceği söyleniyor. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Özellikle orta yaş ve üstü tüketicilerin halen online alışverişten ciddi biçimde kaçındıkları ve çekindikleri tespit edilmiş.

Türkiye’de büyük ölçekli perakendecilerin son dönemde e-ticarette var olmanın önemi konusundaki farkındalıkları yükselmeye başlamış.

Fakat, klasik perakendecilerin e-ticarete geçişlerinde; talep, planlama, stoklama, tedarik, dağıtım, ürün takip, tahsilat, iade süreçlerinde gerekli yetkinliğe gelmeleri, anlayıp uygulayabilmeleri çok zaman ve yatırım gerektirdiğinden bu iş pek de kolay olmuyormuş.

Herkesin hem fikir olduğu tek şey, Türkiye’deki perakendeciler ve KOBİ’ler için yeni fırsatlar E-TİCARET ile yaratılabilirmiş.

Haydi gençler, gelecek sizin ellerinizde...