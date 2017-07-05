Geleneksel Kiraz Festivali başlıyor

Körfez Belediyesi bu yıl 44’üncüsü düzenlenecek olan Altın Kiraz Festivali, 3 gün boyunca Körfez’de ayrı bir rüzgâr estirecek. Ünlü sanatçıların konserleri eğlendirirken, güreşler Kırkpınar’ı aratmayacak

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın talimatları doğrultusunda yoğun mesai harcanarak hazırlanan 44’üncü Kiraz Festivali, 7 Temmuz 2017 Cuma günü saat 19.00’da Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak. Bin453 Cafe’de düzenlenen basın açıklamasında gazetecilerle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “44’üncü Kiraz festivaline tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran festivalin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Körfez’i sporun başkenti yapma yolunda çalışmalar yaptıklarının altını çizerek Körfez’in tarihi ve turistik değerlerine de sahip çıktılarını ifade etti. Baran sözlerinin devamında, “3 bin 500 evladımıza 15 farklı branşta eğitim desteği veriyoruz. 8 dönümlük alanda büyük bir spor merkezi projemiz var. Geçtiğimiz Pazar günü bakanlıkla görüştük, Spor Toto’nun da bizlere bir desteği olacak. Şimdiden 44. Altın Kiraz Festivalimiz hayırlı olsun” dedi. Kiraz festivalinin tanıtım toplantısına çok sayıda gazeteci katılım gösterdi.

İLK GÜN İMERA KONSERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na kadar devam edecek olan kortej sonrasında saat 21.00’de Karadenizli sevilen grup İmera hayranlarıyla buluşacak. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan grup, Körfezlilerin karşısına farklı sürprizlerle çıkacak. İmera konseri öncesinde de Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibi, farklı yörelerden gösteriler sunacak.

UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNE

Festivalin ikinci günü ise çocuklara özel etkinlikle başlayacak. Saat 17.00’de Yarımca Sahili’nde ‘çocuk şenlikleri’ kapsamında uçurtmalar gökyüzüne bırakılacak. Çocuklar, aileleriyle birlikte katılacağı etkinlikte, Körfez’in semaları renkli uçurtmalarla şenlenecek. Çocuklara Başkan İsmail Baran da eşlik edecek.

MUSTAFA CECELİ COŞTURACAK

Yarımca Sahili’nde düzenlenen uçurma şenliğinin ardından Alparslan Türkeş Stadyumu’nda saat 20.00’da Belediye’ye ait Halk Oyunları ekibi yapacağı gösteri ile Körfezlilere keyifli dakikalar yaşatacak. Halk Oyunları ekibinin gösteriyi bitirmesiyle saat 22.00’da sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli sahne alarak, Körfezlilere konser verecek. Ceceli en sevilen şarkılarını Körfezliler için seslendirecek.

KIRKPINAR ÖNCESİ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın Kırkpınar’dan önce yapılması sebebiyle ‘otuzdokuzpınar’ olarak adlandırdığı yağlı güreş müsabakaları festivalin üçüncü günü gerçekleştirilecek. Başpehlivanların kıyasıya mücadele edeceği yağlı güreş müsabakalarının pazar günü Sevindikli köyü Güreş Alanı’nda 11.00-19.00 saatleri arasında yapılmasıyla festival son bulacak. Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Fatih Aklı, Ali Rıza Kaya, Ekrem Yavuz, İsmail Koç, İsmail Balaban, Hasan Tuna gibi başpehlivanlar da güreşlere katılım gösterecek.

HACET BAYRAMI

Altın Kiraz Festivali kapsamında önemli bir gelenek daha yaşatılacak. Yağmur Duası olarak da adlandırılan ve unutulan bir gelenek haline gelen Hacet Bayramı, cumartesi günü Yayla Türbesi alanında gerçekleştirilecek. Etkinlikte Beştepe Millet Camii İmamı Mehmet Bilir Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunacak. Kılınacak öğle namazı sonrasında hocalar tarafından yağmur duası yaptırılacak. Programda ayrıca katılanlara etli pilav ikramında bulunulacak.

PROGRAM

07 Temmuz Cuma

19.00 – Festival Korteji (Ağadere Caddesi)

20.00 – Halk Oyunları Gösterisi

21.00 – İmera Konseri (15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı)

08 Temmuz Cumartesi

17.00 – Çocuk Şenlikleri (Yarımca Sahili)

20.00 – Halk Oyunları Gösterisi

22.00 – Mustafa Ceceli Konseri (Alparslan Türkeş Stadyumu)

09 Temmuz Pazar

11.00 – Yağlı Güreş Müsabakaları (Sevindikli Köyü Er Meydanı)