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Genç Alimler Kartepe’de eğlendi

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Genç Alimler Kartepe’de eğlendi
Safa Vakfı Kocaeli Temsilciliği ve İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi, İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Kartepe’yi buluşturdu.

Safa Vakfı Kocaeli Temsilciliği ile İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte Kocaeli’de eğitim alan İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kartepe’de gönüllerince eğlendi. Öğrenciler Kocaeli’nin en yüksek rakımlı noktası olan Kartepe’de kızaklar ile kayarak güzel vakit geçirme fırsatı buldu.

 

KAYAK EĞİTİMİ ALDILAR

Safa Vakfı DİDAR (Dini İlimler ve Değerler Araştırma Merkezi) kapsamında yürütülmekte olan Medrese Usulu Dini İlimler Eğitimi programı etkinliği olarak düzenlenen ve İlim Yayma Cemiyeti Barbaros Yurdu’nda kalan imam hatip lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlik ilk olarak kahvaltı ile başladı.Kahvaltı sonrasında DİDAR öğrencilerinin oluşturduğu grup kızaklar ile kayarak  karın tadını çıkardı. Güzel görüntülerin oluştuğu etkinlikte öğrenciler ilk başlarda zorlansalar da zamanla hünerlerini sergilediler.

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