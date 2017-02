Genç avukatlarda seçim heyecanı

Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi 4’ncü Olağan Kongre heyecanı yaşadı.

Kocaeli Barosu bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi dün 4’ncü kez Olağan Genel Kurula gitti. Baro binası içerisinde yer alan Umut Gümüş Toplantı Salonu’nda saat 09.00’da başlayan oy kullanma işlemi Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlemiş olduğu üzere 17.00’a kadar sürdü. 600 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula tekrar adaylığını koymayan mevcut başkan Selman Yaray, yarışacak iki isim Yunus Emre Kurt ve Kemal Yılancı’ya seçimlerde başarılar diledi. Sıcak, samimi ve demokratik bir havada geçen genel kurulda yapılan açık oylama sonrası kongrenin divan başkanlığına Tamer Ejderoğlu seçilirken yardımcıları Sinem Zahide Hatipoğlu ve Mehmet Filik’ten oluştu.

Divan oluşturuldu

Divan daha sonrasında genel kurul gündemini masaya yatırarak oylamaya gitti. Divan başkanı Tamer Ejderoğlu’nun okuduğu gündem, yoklama ve meclis başkanının genel kurul toplantısının açılışı, bir başkan ve iki üyeden kurulu genel kurul başkanlık divanının seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, baro başkanının konuşması, meclis başkanının konuşması, meclis denetleme kurulu başkanının konuşması, meclis başkanlığı ve meclis organlarının adaylık başvurularının kabulü, başkan adaylarının konuşması, dilek ve temenniler ve kapanış olmak üzere 10 maddeden oluştu. Gündem, açık oylamaya sunulmasının ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

Bağlılığı görmek bizi mutlu ediyor

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Sertif Gökçe, “Gerçekleşen bu seçimi bana göre her iki tarafta şimdiden kazanmıştır. Sizlerin seçime nasıl hazırlandığı bizzat şahit oldum. Birbirinizi kırmadan tam da baromuza yakışır bir şekilde mücadelenizi centilmence bir ortamda sürdürdünüz. Şahsım ve yönetimim adına siz genç avukatların bu seviyede işlerine bağlılığını gördüğümüzde çok daha mutlu oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana sizlerin her zaman yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Gerçekleşecek seçimin baromuz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, her iki adayımıza başarılar diliyorum” dedi.

Üye sayısı 600’e ulaştı

Gökçe’nin ardından kürsüye gelerek kendi dönemini değerlendiren mevcut meclis başkanı Selman Yaray, “Avukatlık mesleği toplumsal adaletin hak arama hürriyetinin ve toplumda yaşanan haksızlıkların sonlandırılmasının teminatıdır. Ülkemizde özellikle son yıllarda artan hukuk fakültelerinin mezun vermesiyle avukat sayısında endişeli bir artış söz konusu olmuştur. Bununla birlikte hukuk eğitiminin kalitesi de maalesef düşmüştür. Göreve geldiğimiz günden bu yana meclisimizin doğal sayısı 400’ün üzerindeyken bugün itibariyle Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin doğal avukat sayısı 600’e yaklaşmıştır. Bugün seçime girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dileyerek olağan genel kurulun baromuza ve ülkemizi hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Herkese hayırlı olsun

Mevcut başkanın ardından konuşan seçimin iki adayından birisi Kemal Yılancı, “ Öncelikle seçimin herkese hayırlı olmasını dileyerek tatlı telaşımızda yanımızda olanlara teşekkür ediyorum. Bizler insan haklarından, hukuk devletinden, adaletten, barıştan, demokrasiden ve emekten yana bir mesleğin mensupları olarak bu paydalarda güçleniyoruz. Günümüzde bu güce her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu zamandan geçiyoruz. Yaşadığımız süreç bu birlikteliği gerekli kılmaktadır. Bize her konuda destek olan baromuza huzurunuzda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Oylarınıza talibiz

Kemal Yılancı’nın ardından konuşan diğer aday Yunus Emre Kurt ise, “Biz aday olurken meslektaşlarımızla istişare ettik. Ancak, kimseden izin almadık, kimseye sözler vermedik ve genç avukat meslektaşlarımızdan başkan kimseye gebe değiliz. Bizim için de bu seçimi kazanmak çok önemli. Ancak gönülleri kazanmak da bir o kadar önemli. Bugün sizler basit bir oy kullanmayacaksınız, önemsizleştirmek için çok şey yapılsa da bana göre çok önemli olan bir meclisin seçimindeyiz. Vereceğiniz her karara saygılıyız. Aday olurken gösterdiğimiz dik duruşumuzu baroda da devam ettirmek için oylarınıza talibiz” dedi.

Samimi görüntüler

Konuşmaların ardından verilen ara sonrası oy kullanma işlemlerine geçildi. Yapılan seçim sonrası yeni göreve gelen meclis başkanının yönetimi, 10 asil, 10 yedekten, denetleme kurulu ise 3 asil ve 3 yedekten oluştu. Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin seçim heyecanı sabah 09:00’da iki aday Yunus Emre Kurt ile Kemal Yılancı’nın seçmenleriyle bir araya gelmesiyle start aldı. Kocaeli Barosuna gelmeye başlayan seçmen ve adaylar meydana oldukça samimi görüntüler çıkardı. Oy kullanma işlemleri saat 17:00’a kadar devam edecek. Nuri AKÇAHARMAN

Kemal Yılancı’nın Yönetimi: Selman Balta, Bedir Durna, Emre Arık, Fatma Taşdemir, Orhan Yıldırım, Alper Yılmaz, Pınar Çidem, Irmak Ayvacık, Gizem Özmete, Furkan Gündoğdu.

Yunus Emre Kurt’un Yönetimi: Yiğit Timur, Merve Özkaleli, Burak Aytaş, Ezgi Yurdakul, Ensar Düzcan, Önder Meydan, Halil Ayhan, Yasin Zeren, Tuğçe Çongara, İsmail Güzel.