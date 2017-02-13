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Genç çiftçilere koyun dağıtıldı

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Genç çiftçilere koyun dağıtıldı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Hibe Desteklemesi projesi kapsamında Kandıra’daki 3 hayvan yetiştiricisine toplam 120 adet koyun hibe edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne getirilen 120 adet  merinos ırkı koyunlar, İlçe Müdürü Basri Uslu, Veteriner Hekim Ercan Aydın ve Veteriner Hekim Mehmet Ali Bülbül tarafından Turan Güneş Kültür Merkezi otoparkında hibe desteği almaya hak kazanan 3 aileye dağıtıldı.

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