Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde oturan Eray Güneş'in sabah uyanmaması üzerine iddiaya göre ağabeyi Ercan Güneş odasına gitti. Ercan Güneş, Eray Güneş'in tepki vermemesi üzerine 112 Acil'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi Eray Güneş'in öldüğünü belirledi. Polis evde incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre Eray Güneş'in beyin kanaması sonucu ölmüş olabileceği tahmin edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, Eray Güneş'in ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Genç Eray'ın şüpheli ölümü!
Körfez'de 19 yaşındaki Eray Güneş, evde kardeşi tarafından ölü bulundu. Eray Güneş'in beyin kanaması sonucu öldüğü tahmin edilirken, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
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