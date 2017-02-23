Genç Erkeklerde şampiyon Y.Kaptan

Setleri 25-8, 25-10, 25-9 kazanan Yahya Kaptan, sezonun bitimine 2 hafta kala Kocaeli şampiyonluğunu garantiledi.
İLİMİZİ TEMSİL EDECEKLER
5 takımın yer aldığı grupta Gebze Gençlik ve Spor Kulübü, Yeni Kandıra, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ve Karamürsel İdmanyurdu ile mücadele eden Besim Subaşı’nın talebeleri 8 maçın tamamını kazandı ve sadece 2 set verdi. Yahyakaptan Erkek Voleybol Takımı ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.
GENÇ ERKEK VOLEYBOL PUAN DURUMU
Takımlar O G M As Vs P
YAHYAKAPTAN 8 8 0 24 2 24
GEBZE GHSK 8 6 2 20 7 18
YENİ KANDIRA 8 3 5 9 15 9
KOCAELİ GHSK 8 2 6 6 20 5
K.MÜRSEL İY 8 1 7 6 21 4