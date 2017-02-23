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Genç Erkeklerde şampiyon Y.Kaptan

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Genç Erkeklerde şampiyon Y.Kaptan
Yahyakaptan Genç Erkek Voleybol Takımı, Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaştığı Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nü rahat bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti.

Setleri 25-8, 25-10, 25-9 kazanan Yahya Kaptan, sezonun bitimine 2 hafta kala Kocaeli şampiyonluğunu garantiledi.

 

İLİMİZİ TEMSİL EDECEKLER

5 takımın yer aldığı grupta Gebze Gençlik ve Spor Kulübü, Yeni Kandıra, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ve Karamürsel İdmanyurdu ile mücadele eden Besim Subaşı’nın talebeleri 8 maçın tamamını kazandı ve sadece 2 set verdi. Yahyakaptan Erkek Voleybol Takımı ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

 

GENÇ ERKEK VOLEYBOL PUAN DURUMU

 

Takımlar                   O         G         M        As       Vs       P

YAHYAKAPTAN        8          8          0          24        2       24

GEBZE GHSK          8          6          2          20        7       18

YENİ KANDIRA        8          3          5          9          15      9

KOCAELİ GHSK      8          2          6          6          20      5

K.MÜRSEL İY          8          1          7          6          21      4

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