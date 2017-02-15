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Genç hentbolcular gözünü gruplara dikti

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Genç hentbolcular gözünü gruplara dikti
2016-2017 Kocaeli Bölgesel Hentbol Gençler Ligi’nde Gebze Gençlik Spor Kulübü hem Kızlarda hem de Erkeklerde Şampiyon oldu.

Kocaeli Bölgesel Gençler Hentbol Ligi’nde her yıl aynı başarıyı gösteren Gebze Gençlik Spor Kulübü Kız ve Erkek takımları Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek. Gebze İlçe Spor Müdürlüğü de başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Hentbol Antrenörü Kadir Kırlıoğlu ve değerli sporcularımızı can-ı gönülden tebrik etti ve her türlü desteği vereceklerini belirterek, Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi. 

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