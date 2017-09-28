Genç işçi gözyaşları içinde toprağa verildi

Asansör ile duvar arasında sıkışan 19 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesinde bulunan Serimler Ekmek Fırınında çalışan 19 yaşındaki Ali Doğan Akdeniz, iddiaya göre hazırlanan hamur dolu kazan ile 3.kattan aşağıya inmek üzere yük asansörüne bindi. Asansörün hareket etmesiyle Akdeniz, duvar ile asansör arasına sıkıştı. Fırında çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Akdeniz’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Babası fenalık geçirdi

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ali Doğan Akdeniz’in cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartılarak otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Aynı fırında işçi olarak çalışan baba Sadık Akdeniz, oğlunun acı haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Fırın önünde sinir krizi geçiren acılı baba, yakınları ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Toprağa verildi

İzmit Kuruçeşme Yeni Mahallede ikamet eden Sadık Akdeniz’in 6 çocuğundan biri olan Ali Doğan Akdeniz’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Açıköğretim lisesinde öğrenci olduğu öğrenilen Akdeniz’in acı haberi yakınları ve sevenleri de gözyaşlarına boğdu. Yaşamını yitiren Ali Doğan Akdeniz’in cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN