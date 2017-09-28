Genç işçinin öldüğü fırında şok tutuklama!

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde Serimler Ekmek Fırınında meydana gelen olayda 19 yaşındaki genç işçi asansör ile duvar arasına sıkışarak can vermişiti...

İddiaya göre hazırlanan hamur dolu kazan ile 3.kattan aşağıya inmek üzere yük asansörüne bindi. Asansörün hareket etmesiyle Akdeniz, duvar ile asansör arasına sıkıştı. Fırında çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Akdeniz’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

FIRIN SAHİBİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra incelemelerini derinleştiren emniyet ekipleri Serimler Ekmek Fırınının sahibi Ferruh Serim'i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Serim, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre, fırın içinde bulunan asansör ruhsatsız ve bakımları yapılmamıştı.

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