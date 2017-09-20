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Genç kızın organları 5 kişiye umut oldu

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Genç kızın organları 5 kişiye umut oldu
Gebze'de balkondan düşerek hayatını kaybeden genç kızın organları, ailesi tarafından bağışlandı

Alınan bilgiye göre, 13 Eylül'de İnönü Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın teras katında balkon kenarında bulunan mermere oturduğu sırada dengesini kaybederek yere düşen Elif Kuru (22), kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuru'nun, hastaneden alınarak üzerine beyaz gelinlik konulan tabutu Mevlana Camisi'ne getirildi. Kuru'nun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Gebze Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Baba Bahri Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının organlarını bağışladıklarını belirterek, "Kızımız başka canlarda yaşasın. Bir nebze de olsun acımız diner, belki kızımın organlarını alan kişilere de sarılıp hasret gideririz." dedi. Genç kızın kalbi, korneası, böbrekleri ve karaciğerinin bağışlandığı öğrenildi. 

 

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