Genç Kızlar 2-0’a bağladı

2 set üzerinden oynanan Okullar Arası A Genç Kızlar voleybol şampiyonası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanan 4 maçla şampiyonaya devam edildi

2-0’LIK RUTİN SONUÇLAR

Bazı takımların ilk maçlarını oynarken bazı takımlar ise ikinci maçlarını oynadı. Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda günün ilk maçı Başiskele Anadolu Lisesi ile Oruç Reis AL. Arasındaydı. Maçı 23-25 ve 17-25’lik setlerle Oruç Reis Anadolu Lisesi 2-0 kazandı. Günün ikinci maçında ise Derince Necip Fazıl AL. ilk maçına çıktı. İzmit Kanuni Meslek Teknik Lisesi’ne 2-0 yenildi. Kanuni ise ikinci maçta ilk galibiyetini aldı. Üçüncü karşılaşmada ise Derince Merkez Bankası ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi karşılaştı. Zevkli ve çetin geçen maçı Mimar Sinan 2-0 kazandı, ikinci galibiyetini aldı, gruptan çıkan ilk takım oldu. Günün son maçında İzmit Lisesi ile Kamer Öncel Meslek Teknik Lisesi karşılaştı. İzmit Lisesi maçın her iki setinde de üstün oynadı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı. Lise, maçı 14-25 ve 15-25 setlerle 2-0 kazandı. A Genç Kızlar Voleybol üçüncü maçlarına bugün Yahya Kaptan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 4 maçla devam edilecek.

GÜNÜN PROGRAMI (ÇARŞAMBA):

YAHYA KAPTAN ŞEHİT RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU

SALON: Recep TopaloğluBAŞİSKELE AL: 0 ORUÇ REİS AL: 2

HAKEMLER: Furkan Atalı ***, Hilmi Tosun ***

BAŞİSKELE AL: Mervenur Kurtoğlu **, Ceylan Kaçar **, Ayça Cevher ***, Sıla Akdeniz **, Beyzanur Balamut **, Esin Bağoğlu **, Halime İlayda Güler **, Ece Öktem Aydın **, İrem Zeynep Yılmaz **

ORUÇ REİS AL: Doğa Deniz Elik ***, Şevval Yalçın ***, Hira Kanbir ***, Rana Bora ***, İrem Akbulut ***, Aylin Akar ***, Elif Nur Esgin **, Zeynep Demirelli **

SETLER: 23-25,17-25

DERİNCE NECİP FAZIL AL: 0 İZMİT KANUNİ MES TEK AL: 2

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Ayla İğdeli ***, Mehmet Zahit Sadan ***

DERİNCE NECİP FAZIL AL: Fatma Yağız **, Özlem Sıla Ayas **, Ruken Giriş **, Berna Meydan ***, İlayda Çıbık **, Yaren Gül **, Nurdan İnci Taş **, Tauna Bayrak **, Aleyna Gerçek **, Ceren Zeynep Sarı **, Betül Akan **, Helin Gül **

İZMİT KANUNİ MES TEK AL: Ezgi Doğan ***, Ceren Alyüz ***, Tutku Hayta ***, Aynur Göksu Kara ***, Fatma Çağla İnan ***, Müberra Ayyıldız ***, Yağmur Yaren Şahin **, Berfin Burçak Tunç **, Ayşenur Aydeniz **, Nehir Damla Kara **, Nisa Kıvanç **, Ece Işıl Ercan **

SETLER: 24-26,16-25

DERİNCE MERKEZ BANKASI AL: 0 MİMARSİNAN AL: 2

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Hilmi Tosun ***, Furkan Atalı ***

DERİNCE MERKEZ BANKASI AL: Sinem Ezgi Akbaba **, Sena Akkuş ***, Buse Aydın **, Melis Aksoy **, Aysima Sandıkçı **, Cansu İrem Kobilay ***, Başak Yağmur Kılınç **, Gökçe Efe **, Miray Gül Tanış **, Nebile Sena Dağlıoğlu **

MİMAR SİNAN AL: Dilek Dilan Boztepe ***, Pınar Giresunlu ***, Selen Özer ***, Berfin Haliloğlu ***, Sude Akgün ***, İrem Şimşek ***, Selin Yalçınkaya **, Ezgi Uzun **, Selenay Kaymakçı **, Gamze Birgül **, Rana Büyükdemirtaş **

SETLER: 26-28,27-29

KAMER ÖNCEL MES TEK AL: 0 İZMİT LİSESİ: 2

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Mehmet Zahit Sadan ***, Ayla İğdeli ***

KAMER ÖNCEL MES TEK AL: Sedanur Urtekin **, Özlem Oğuzcan ***, Zehra Yılmaz **, Zehra Andıç **, Sena Kalender **, Buket Çakmak ***, Şevval Dalbastı **, Şevval Şimşek **, Şevval Bekil **, Sevgi Güven ***, Zeynep Özbozkurt **, Sedef Acar **, Hilal Altuğ **

İZMİT LİSESİ: Elif Osmanoğlu ***, Gamze Halil ***, Yağmur Cengiz ***, Ebrar İslam Çetin ***, Deniz Okay ***, Dilara Kurtuluş ***, İlayda Çakmak ***, Mehtap Özen ***

SETLER: 14-25,15-26