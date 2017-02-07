Genç kızlar voleybol takımı Kocaeli 4’üncüsü

Gölcük Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı oynadığı maçlar sonucunda il dördüncüsü oldu.

Kocaeli Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yerel voleybol ligi 2016-2017 sezonunda Gölcük Belediyespor Genç kızlar voleybol takımı maçlarını tamamladı. Sekiz takımın katıldığı çift devreli lig usulü ile oynanan maçlar sonunda Genç kızlar voleybol takımı Kocaeli dördüncüsü olarak sezonu bitirdi. Gölcük Belediyespor Kulübü Basın sözcüsü Vedat Eren İl dördüncüsü olan Voleybol takımı sporcularını ve teknik heyeti kutlayarak başarılarını devamını diledi.