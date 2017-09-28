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Genç müzisyenin cesedi bulundu!

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Genç müzisyenin cesedi bulundu!
Genç müzisyen dün gece saat 02.00 sularında kendi evinin banyosunda ölü bulundu

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde ikamet eden Soner Gökmen (28) dün gece saat 02.00 sularında kendi evinin banyosunda eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Soner Gökmen'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp'a gönderildi. Diğer yandan ise polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç müzisyen Soner Gökmen'in evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

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