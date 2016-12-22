Genç sporcularla iletişim

Yılmaz Kırlı

Hayatımızın her evresinde olduğu gibi, sporda da eğitimin temel kuralları; sevgi, bilgi ve ilgidir. Bu bağlamda iletişimin önemi yadsınamaz. İletişim ise sadece konuşma değildir. İletişim; neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi bilme sanatıdır. İletişimde olayları abartmadan, basit görmeli, akıcı bir dil kullanmalı, göz teması kurmalı ve vermek istediğimiz mesajın iyice anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmelidir.

Yaşamımızda; aile, okul ve sporda gençlerle kurulacak iletişim, onları kazanmamızı sağlayacağı gibi, başarılarına katkısı mutlaka olacaktır. Öyle ise iletişim monolog değil, diyalogla olmalıdır. İletişim tek taraflı olursa buna iletişim değil, ileti denir. Mutlaka gençlerin dinlenmesi de gereklidir.

Bu davranışla antrenörle sporcular arasında olumlu bir durum meydana geldiği gibi, sporcuya özgüven de sağlar. İletişim sadece konuşma değildir, iletişim yukarıda arz ettiğim gibi; neyi, nerede, nasıl söyleyeceğimizi bilme sanatıdır.

Öğrencilerimiz bizim nasıl bir öğretici olmamızı istiyor? Öğrencilerimizin bizden istediklerine bir göz atalım. Antrenörlerimiz bizi dinlesinler ve anlasınlar, hoşgörülü olsunlar, herkese eşit davransınlar, seviyemize uygun ders anlatsınlar, ulaşılmaz olmasınlar, şiddet kullanmasınlar ve bizi evladı gibi görüp şefkatli davransınlar.

Eğer bu ve benzeri kurallara uyan bir öğretici isek kelebeklerin ışığa koştuğu gibi talebelerimiz bize koşup, sıkıntılarını bizimle paylaşacaklar. Gönüllere girilmeden akıllara girilmez. Hoca olarak dilimizi ustalıkla kullanmalı, anlatımdaki inceliğe dikkat etmeliyiz. Atalarımız ne demişler? “Söz vardır insanı vezir eder, söz vardır insanı rezil eder”

Gence sevgi kadar saygı da duymak önemlidir. Saygı büyüklerden açılan bir yolla gence ulaşır ve gençlerden büyüklere geri döner. Gence ismiyle hitap etmek belki sizin için önemli olmayabilir. Fakat öğrenciye ismiyle hitap edilmesi çok önemlidir. Öğrenci isminin söylenmesiyle kendisine önem verildiğini, önemsendiğini hisseder ve mutlu olur.

İletişim adına yazılacak daha çok şey var. Bugünkü yazıma son vermek zorundayım. Geçmişten günümüze kendi adıma sevaplarım ve günahlarım olduğunu itiraf etmeliyim. Bu tür yazılarımla geleceğe hizmet ediyor, duygu ve düşüncelerle sevgilerimi sunuyorum. Yazıma son yayınlanan kitabımdan bir şiirle son vermek istiyorum. Kalın sağlıcakla.

MUTLULUK

Madde ile manayı tutarsan dengede,

Doğumdan ölüme, çıkış ve iniş var,

Mutlaka her merhalede.

Bu manada hoyratça yaşamak, bence hatadır.

Lisanın güzel olursa o cennet vatandır.

Hele varsa sende edep,

Rabbimin hatırı vardır.

Öyle diyor La-Edri elbet.

Örter insanın ayıbını,

Ne güzel elbiseymiş,

O esbab-ı edep.

İnşallah yaşamın sonudur,

O güzel cennet.