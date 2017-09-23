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Gencallar'dan görkemli açılış

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Gencallar'dan görkemli açılış
Türkiye’de 42 yıldır giyim sektöründe hizmet veren Gencallar Mağazaları’nın Kocaeli şubesi açılışı görklemli bir törenle gerçekleştirildi.

Merkezi İstanbul’da olan Gencallar Mağazası; Ömerağa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde açıldı. İsmet Gencal’ın kurduğu mağaza bugün Hikmet, Ahmet ve Osman Gencal yönetiminde 100’ün üzerinde marka ve on binlerce müşteri kapasitesiyle başarılı bir konumda devam ediyor. Gencallar Kocaeli mağazası bin 900 metre kare alanda, 6 katlı olup 50 personel ile hizmet verecek.

 

YOĞUN KATILIM

Gencallar Mağazası Kocaeli Şubesi’nin açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim,  mağazanın Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Gencal, Genel Müdürü Ahmet Gencal, Genel Müdürü Yardımcısı Osman Gencal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

TAKSİT KART SİSTEMİ

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Gencallar Mağazalarını diğer mağazalardan ayıran en büyük özellik ise ‘Taksit Kart Sistemi’ bu sisteme göre herkes gelir miktarına göre  peşin fiyatına vade farksız taksitli alışveriş yapabiliyor. Mağazanın genel müdürü Ahmet Gencal taksit kart sistemi için “Vatandaşa olan güvenimiz taksit kart sisteminde bizleri mutlu ediyor” dedi.

 

İZMİT HALKININ İLGİSİ BÜYÜK

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Açılışta ilk olarak konuşan Gencallar Mağazaları Genel Müdürü Ahmet Gencal, “Firmamızın merkezi olan İstanbul büyük bir pazar alanına sahip. Üçüncü kuşağın yönetimde olduğu bir şirketle Anadolu’ya açılmayı düşündük Sakarya ve Gebze’den sonra İzmit’e de şubemizi açtık. İzmit halkının ilk günden yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bizler Türkiye’ye güveniyoruz. 2023 hedeflerine ulaşmak için ülkemiz için elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerinde bulundu.

 

ESNAFIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ

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Ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Esnafımızı önemsiyoruz. Esnafımızın mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Mağazımızın hayırlı olmasını hayırlı bereketli bol kazançlar dilerim” şeklinde konuştu.

 

DOĞAN, KARAOSMANOĞLU’NA HEDİYE ALMAK İSTEDİ

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Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi programa katılan protokol üyelerin tarafından dualarla kesildi. Açılışın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan mağazayı gezdi. Başkan Doğan, Başkan Karaosmanoğlu’na hediye almak istediğini söyledi. Başkan Karaosmanoğlu’da bu teklifi olumlu karşıladı. Ahmet HAZER

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