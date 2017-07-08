Gençler dikkat! Bu ilaçlar öldürür!

Prof. Dr. Yavuz Taşkıran uyarıyor! Vücut geliştirmede ilaç kullanımı öldürür!

Vücut Geliştirme sporu yapanlar, kaslarını ağırlık egzersizleri ile birlikte kullandıkları ilaçlarla daha kısa sürede biçimlendirmeye çalışırlar. Bu spor, insanoğlu tarihi ile eş zamanlı gelişmiştir. Bazıları bunu bir spor olarak görmeseler de, taraftarı ve uygulayıcısı oldukça fazla olan bir aktivite olarak tarihteki yerini almıştır.

BİR ÖĞRENCİMİN HİKAYESİ…

Bir yüksek lisans tezi için uzun süre birlikte çalıştığımız öğrencim, uzun senelerden bu yana vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor. Üstelik birçok kez yarışmalarına katılmış olarak alanında oldukça fazla deneyime sahip. Ancak dönüp dolaşıp konu kas geliştirme ve ilaç kullanımına geliyor. Kendisinin bizzat kullandığı bazı ilaçlar sonunda inanılmaz ağırlıkları rahatlıkla kaldırabildiğini anlattı. Yorgunluk hissetmediğini ve giderek daha da fazla ağırlıklarla daha kolay antrenman yaptığını ekledi.

KUVVET BAŞKA, VÜCUT GELİŞTİRME BAŞKA…

Burada tartışılması gereken ve genelde karıştırılan bir konu bulunuyor. Kuvvet antrenmanları ile vücut geliştirme egzersizleri farklı içerikler taşır. Kuvvetin geliştirilmesi için önce anatomik adaptasyon denilen bir sürecin geçirilmesi gereklidir. Ardından kas çapının gelişimi diye açıklanan hipertrofi gerçekleşmelidir. Daha sonrasında artık kuvvet geliştirici egzersizler ek ağırlıklara ihtiyaç duyulmaktadır.

SEKTÖRÜN PENÇESİ ALTINDALAR…

Kas fibrillerinin hipertrofisi, direnç antrenmanları ile mümkün olabilmektedir. Kas gelişimi, konraktil proteinlerin (actin ve myosin) artması, her kas fibrilindeki myofibrillerin kalınlaşması, kası eklemlere bağlayan tendonların ve ligament dokularının sağlamlaşması gibi konuları içerir. Buraya kadar yazdıklarım, konuya ilişkin masum ve doğru bilgiler. Ancak, hızlı bir gelişim fakat buna bağlı gelişimin kalıcı halde olabilmesi için ilaç sektörü devreye girmiş bulunmaktadır. Vücut Geliştirme sporu yapanların büyük bir bölümü bu sektörün pençesi altındadırlar. Bu konuda pozitif düşünenlerin sayısı az değil. Hızlı bir gelişim için özellikle protein alımı revaçta görünüyor.

FAZLA PROTEİN ALIMI…

Peki bu kadar fazla protein alımı kas ve dolayısıyla vücut geliştirme sporu yapanları nasıl etkilemektedir? Normal koşullarda protein ihtiyacı günde kilogram başına 1 gram olarak verilmektedir. Bunun anlamı, 70 kg ağırlığındaki bir sporcunun günde 70 gr. protein alabileceğidir. Aşırı ağırlık ve direnç egzersizleri sonucu vücuttaki protein metabolizması aktif hale gelecektir. Kas yapımındaki gerekliliği düşünülünce bu defa kg başına çok daha fazla protein alımı tavsiye edilmekte ve bu kullanım uç noktalara doğru taşınmaktadır. Aşırı protein alımı vücutta asidoz denilen bir tablonun oluşmasını sağlayacaktır. Protein ihtiyacı olarak iyi bir kırmızı etten günde 120 g alınması yeterlidir. Aşırısı, diüretik etki yaratır, böbreklere aşırı yük binmesi, ileride bu sporcularda veya bu sporu yapmakta olanlarda çeşitli rahatsızlıkları ortaya çıkaracaktır.

İNANILMAZ BİR ENDÜSTRİ HAKİMİYETİ VAR…

Her alanda olduğu gibi, sporun bu tarafında da endüstri inanılmaz biçimde olaya hakimdir. Çeşitli kas geliştirici ve diğer amaçlarla üretilen o kadar çok madde karşımıza çıkmaktadır ki, şaşırmamak imkânsız. Uzun zaman klasik yöntemlerle kas geliştirme yerine kısa sürede ve çabuk vücut gelişimi isteyenler sektörün üretimi olan sentetik veya diğer yollarla üretilmiş ilaçları kullanıyorlar. Faydalı mı zararlı mı konusunda bir şeyler yazabilmek için üzerinde çok çalışmak ve bazı istatistiksel rakamlara ulaşmak gereklidir. Ama kısaca şunu söylemeliyim: Vücuda alınan ekstra ve sentetik maddeler metabolizmayı doğrudan negatif olarak etkilemektedir. Kontrolsüz ilaç kullanımı vücutta akla gelmeyen rahatsızlıklara yol açabilir. Sinir iletisi, kas metabolizması, beyin fonksiyonları, motor davranış bozuklukları ve daha saymakla bitmeyecek sağlık sorunları akut ya da kronik olarak karşımıza çıkabilir. Sütü içerken, içinde Omega-3 var mıdır kuşkusunu taşırken protein diye acaba neler tüketiyoruz? Bunu bir başka yazımda değerlendireceğim…