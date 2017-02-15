Gençler Rize’den mutlu döndü

Genç judocularımız,Türkiye Şampiyonası’ndan beş Türkiye derecesi ile kente döndü.

Gençler Judo Türkiye şampiyonası Rize'de gerçekleştirildi. 61 ilden 266’sı kadın, 406’sı erkek, 672 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonaya Kağıtspor Kulübü 25 sporcu ile katıldı. Mavi beyazlı judocular her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli kategorilerde Türkiye dereceleri kazanarak başarısını sürdürdü.

BATUHAN’DAN ALTIN GELDİ

Şampiyonanın ilk gününde, tüm rakiplerini yenerek finale kalmayı başaran Tuğçe Beder, finalde İstanbullu rakibine yenilerek 48 kiloda Türkiye ikincisi oldu. İlk madalyayı kazanan Tuğçe’nin ardından ikinci gün tatamiye çıkan iki Kağıtsporlu finalde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıl Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Türkiye yedincisi olan Batuhan Manay, bu yıl istikrarlı çalışmasının karşılığını alarak 73 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı sıklette takım arkadaşı Oğuzhan Yılman da Türkiye ikincisi oldu.

BEŞ TÜRKİYE DERESİ

Bayanlarda ise ikinci madalya Melda Pınar'dan geldi. 57 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Melda Pınar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’ne bir madalya daha kazandırdı. Şampiyonanın son gününde 78 kiloda tatamiye çıkan Büşra Nacar bronz madalya kazanarak, Türkiye üçüncüsü oldu. Turnuvayı bir altın, iki gümüş, iki üçüncülükle tamamlayan Büyükşehir Kağıtspor, toplamda beş Türkiye derecesi kazandı.