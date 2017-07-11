Gençler rüyada gibi!

Kocaelispor’da alt yapıdan A Takım’a 7 futbolcu davet edildi

1998 doğumlu forvet Onur Kandöken, 1998 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu Ali Han Aydın, 1999 doğumlu Ferhat Ertukuş ve 1999 doğumlu kaleci Mertcan Bodur, zaman zaman A takımda antrenmanlara çıkmıştı. Bu futbolculara Kocaelispor alt yapısında yetişen 2000 doğumlu stoper Onur Öztonga, geçen sezon Yenişehirspor’dan gelen 2000 doğumlu, ağırlıklı sol kanat oyuncusu Mehmet Celil Çelik ve geçen sezon Kandıra Belediye Gençlerbirliği’nden gelen 2001 doğumlu kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da katıldı. Özellikle ilk kez A Takımla antrenmana çıkan 3 genç futbolcu rüyada gibiydi.