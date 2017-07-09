  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli : 23 °C
  • İstanbul : 25 °C
  • Sakarya : 23 °C

Gençlerin zirvede yaz keyfi

»
Gençlerin zirvede yaz keyfi
Sıcak yaz günlerini Diriliş Kampında eğlenerek ve öğrenerek geçiriyorlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağıl olan Aytepe Diriliş Kampı, sıcak yaz günlerinde gençlerin ikinci adresi oldu. Günlerini doğa içinde ve eğlenerek geçiren gençler, birlikte kitap okumanın ve öğrenmenin keyfini yaşıyor.

 

BAŞKANIN GENÇLERE ARMAĞANI

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun gençlere en güzel armağanlarından olan Diriliş Kampı, yaz aylarında da faaliyetlerini sürdürüyor. Okulların tatil olmasıyla Diriliş Kampı’na koşan gençler burada birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katılıyor. Kentin doğa içindeki en güzel mekânlarından biri olan Diriliş Kampı’nda toplanan gençler güne kahvaltı ile başlıyor. Ardından kamp sorumlularının eşliğinde hep birlikte 2 km’lik doğa yürüyüşüne çıkılıyor.

 

BİRLİKTE OKUMANIN KEYFİ BAŞKANI

Gençler kampta ayrıca düzenlenen kitap okuma saatlerinde bir araya geliyor. Ellerine kitaplarını alan öğrenciler, birlikte kitap okumanın keyfini yaşarken, daha sonra okudukları kitapları birbirleriyle değerlendiriyor.

 

OKÇULUK, MATRAK, PAİNTBALL, FUTBOL

Diriliş Kampı içinde yer alan okçuluk ve paintball alanları ilgi gören mekanlar arasında yer alıyor. Ata sporu matrak ve okçuluk faaliyetlerine katılan öğrenciler, Paintballun yanı sıra futbol ve badminton oynayarak vakitlerini en iyi şekilde geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi kampta öğrencileri bungolow evlerde misafir ediyor. Öğrenciler burada kendileri için çıkan en güzel yemekleri de kampın yemekhanesinde hep birlikte yiyor. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gökyüzü şenlendi09 Temmuz 2017 Pazar 10:00
  • İzmit Belediyesi’nden 4000 kişilik cenaze yemeği09 Temmuz 2017 Pazar 09:51
  • Gençlerin zirvede yaz keyfi09 Temmuz 2017 Pazar 09:48
  • Bu otobüste eğitim var!09 Temmuz 2017 Pazar 09:46
  • Gebze’ye yaya köprüsü yapılacak09 Temmuz 2017 Pazar 09:38
  • Hurda araçlarını sokaklara bırakanlara ceza09 Temmuz 2017 Pazar 09:31
  • Belediyeden küpe uyarısı09 Temmuz 2017 Pazar 09:22
  • Gölkay’da bakım çalışması yapıldı08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:28
  • Gültepeli gençler Sarısu’da kamp yaptı08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:22
  • Ford Otosan’ın şenliğinde “Geri Dönüşüm Kahramanları” oldu08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:13
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim