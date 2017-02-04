Gençlik aşısı somon DNA'sı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, “Geçen zamana rağmen, genç görünmek, yıllara meydan okumak artık hayal değil" dedi.

Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu “Somon DNA (Gençlik aşısı)” hakkında bilgi verdi. Somon balığı sütünden elde edilen somon DNA'sı ile cildin kendini yenilediğini ve gençleştiğini belirten Uzm. Dr.Yüksel Oltulu, “En etkili anti-aging yöntemlerden biri olan somon DNA'sı, hacminin 10 bin katı suyu tutarak, derinin nem dengesini sağlar. Yıpranan ve kuruyan ciltleri tedavi eder. Sarkma başlangıcındaki derin kırışıkları önler. Yılların birer kanıtı olan göz çevresinde oluşan kazayağı kırışıklıkların, gözaltı torbalarının, alındaki ve dudak kenarındaki çizgilerin oluşumunu önler.” diye konuştu.

DNA Olumsuz faktörleri yok eder

Uzm. Dr. Oltulu “Sağlıksız yaşam tarzı, sigara dumanı, güneş ışınları ve yaşlılığa bağlı olarak göz çevresi, dudak çizgisi, alın bölgesinde oluşan kırışıklıkların, cildin nem dengesinin bozulması ve yer çekimine yenik düşmesi sonucu oluşan sarkmaların engellenip düzeltilmesi için deri altına mezoterapi yöntemi ile verilen somon DNA’sı olumsuz faktör etkilerini yok edip cildin canlılığını kazanmasını sağlar. Canlanan ve tazelenen cilt kişilerde daha genç bir görünüme neden olur. Bunların yanında hızlı kilo alıp verme sonucu oluşan vücut çatlaklarının çözümünde de somon DNA tedavisi kullanılabilir. Özellikle hamilelik boyunca ve sonrasında oluşan değişik bölgelerdeki çökme sonucu oluşan çatlakların giderilmesinde etkili olan yöntem, bayanların çatlak tedavisinde de bir numaralı tercihleri arasında yer alır.” açıklamasını yaptı.

Somon DNA gençlik aşısı uygulamaları

Yıllara meydan okuyan kadınların, kırışıklıkları somon sütüyle durdurabileceklerini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu “Cerrahi müdahale olmadığı için anesteziye de gerek duyulmayan işlemde kişiler hemen günlük hayatlarına dönebilirler. Mezoterapi yöntemi ile cilde enjekte edilen somon balığı sütü, doğal bir serum olduğu için hiç bir alerjik reaksiyona neden olmaz. Uygulama sırasında kişiler sadece enjekte iğnesinin acısını hissedeler ki çoğu zaman bunun bile farkına varmazlar. Somon DNA tedavisi bu yönü ile en ağrısız cilt gençleştirme yöntemlerinden biridir. Uygulama sonrasında kişilerde sadece iğne delik bölgelerinde çok hafif kızarıklıklar olabilir. Bu kızarıklıklar kısa sürede yok olup sanki cilde hiç bir şey uygulanmamış gibi bir görüntü oluşur.” bilgisini verdi.