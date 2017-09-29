Genel Başkan Destici, Kocaeli'ye geliyor

Büyük Birlik Partisi Kongresi 15 Ekim Pazar günü yapılacak

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Kongresi 15 Ekip Pazar günü saat 14.00’da Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yapılacak. Genel kurula BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katılacak. Mevcut başkan Serhat Duyar’ın yeniden aday olacağı genel kurulda 30 kişilik yönetim kurulu da belirlenecek. 251 delege oy kullanacak. Serhat Duyar İzmit’te boş salon bulunmadığı için kongrenin Körfez’de yapılacağını söyledi.