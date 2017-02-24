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Genel Sekreter Büyükakın, Kocaeli Birlikspor Başkanı Yılmaz’ı ağırladı

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Genel Sekreter Büyükakın, Kocaeli Birlikspor Başkanı Yılmaz’ı ağırladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz’ı makamında ağırladı.

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yılmaz'a sportif direktör Cem Sinan Vergül ve Ömer Uzuner de eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal’ın da bir bölümüne dahil olduğu ziyarette Başkan Yılmaz kulübün durumunu, yola çıkış nedenlerini, hedeflerini, bu sezonki bütçesini, alt yapıyla ilgili planlamaları, yeni projeleri, yaşanan zorlukları ve beklentileri aktardı. Genel Sekreter Büyükakın ise spora bakış açısını, yerel yönetimlerin spora destek çerçevesini ve Kocaeli’de sporun gelişimine dair önerilerini anlattı ve genç ekibe başarılar diledi.

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