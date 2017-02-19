Gergin maçın galibi Tavşantepespor oldu

Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda Çınarlıspor ile Tavşantepespor, Derince Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç hayli gergin geçti

Hedefi olan iki takımın mücadelesinde Tavşantepespor, Çınarlıspor’u Orhan Şenmemiş’in 3 ve Ali Pamukçi’nin golleri ile 4-1 mağlup etti ve puanını 22’ye çıkardı. Başaranspor’un Doğantepespor ile 0-0 berabere kalması ile ligde kalan Tavşantepesporlu futbolcular, gülen taraf oldu. Bu sezon bazı sorunlar nedeni ile BAL’da mücadele edemeyen Başaranspor ise 1. Amatör Lig’e düştü.

İLK YARININ SONU KARIŞTI

Tavşantepespor, günün yıldızı Orhan’ın 5. dakikadaki golü ile öne geçti. Çınarlıspor 35. dakikada Kaptan Ramazan’ın penaltı golü beraberliği buldu. İlk yarının son anlarında Çınarlıspor’dan Fevzi, rakibine yaptığı sert faul gerekçesi ile kırmızı kart gördü. O andan sonra ortalık çok gerildi. Fevzi kendisine gösterilen kırmızı karta isyan ederken sakinleştirilemedi. Tavşantepesporlu Mete ise taraftara yönelik yaptığı davranışın ardından Çınarlısporlu yöneticilerin tepkisi ile karşılaştı.

ORHAN’IN GÜNÜ

Soyunma odalarına gidilirken futbolcular arasında itiş kakış yaşandı. Bu sırada Tavşantepespor Teknik Sorumlusu Mustafa Erkan Aydın, Hakem Ömer Kocabey’e şiddetli şekilde itiraz ettiği için saha dışına gönderildi. Yaklaşık 10 dakika kadar süren olaylar güçlükle yatıştırıldı. Maçın ikinci yarısında rakibi karşısında 1 kişi fazla oynayan Tavşantepespor’da Orhan 62’de takımını 2-1 öne geçirdi. 8 dakika sonra Halit durumu 3-1 yaptı. Oldukça gergin devam eden maçın uzatma anlarında yine Orhan sahneye çıktı ve kendisinin 3, takımının 4. golünü attı: 1-4. Kalan sürede başka gol olmadı. Ahmet AKAY

ÇINARLISPOR: 1 TAVŞANTEPESPOR: 4

STAT: Derince Suni Çim (S.Lig A)

HAKEMLER: Ömer Kocabey **, Ramazan Sönmez ***, Volkan Dikmen **

ÇINARLISPOR: Muhammet **, Fevzi *, Emin ** (Vedat *), Sergen * (Alpaslan **), Oğulcan ** (Ozan ?), Kürşat **, Ramazan Kocabey **, K.Ozan **), Mehmet **, Furkan **, Ramazan Yalçın ***

TAVŞANTEPESPOR: Yıldıray ***, Oğuzhan ***, Batuhan ***, Emirhan ***, İdris ***, Talip ***, Erkan ***, Ahmet *** (Ahmet Yılmaz **), Mete ***, Ali****, Orhan ****

GOLLER: Ramazan Yalçın dk.35 (P) (Çınarlıspor), Orhan dk.5-62-90+2, Ali dk.70 (Tavşantepespor)

K.KART: Fevzi dk.45+2 (Çınarlıspor)