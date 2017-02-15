Gerilim filminin sonu mutlu bitti

Kocaelispor hafta arası mesaisinde Manavgatspor’u konuk etti. Gerilim filmi geçen maçı Kocaelispor Oğuzhan’ın ikinci yarıdaki golü ile 1-0 kazandı ve puanını 42’ye çıkardı.

SESSİZ İLK YARI

Maçın ilk yarısında Yeşil Siyahlılar istediği futbolu sahaya yansıtamadı. Oğuzhan ilk yarının sonlarında altıpastan topu auta gönderdi. Konuk ekip ise karşı karşıya net bir gol kaçırdı. İkinci yarının ilk 15 dakikası Kocaelispor için çok önemliydi. 62’de sahneye çıkan Oğuzhan fileleri buldu ve 3 hafta üst üste gol atmayı başardı.

SİNAN VE ÖZBAKIR CEZALI

İlk maçta öne geçtikten sonra yerden kalkmak bilmeyen, futbolun çirkin yüzünü gösteren Manavgatsporlular bu kez gayet hızlıydı. Kalan sürede iyi bir takım savunmasının yanında bol gol pozisyonu üreten Kocaelispor 2. golü bulamadı belki ama çok değerli bir galibiyete imza attı. Gölcükspor’un Sancaktepe’den puan çıkardığı, Van’ın Kartal’da kaybettiği haftada Kocaelispor’un aldığı 3 puan daha da değerlendi. Manavgat maçında sarı kart gören Burak Özbakır ve Sinan Pektemek cezalı duruma düştü. Kocaelispor Pazar günkü Kütahyaspor deplasmanında bu iki futbolcusundan faydalanamayacak. Erdem ÖVÜÇ – Ahmet AKAY

KOCAELİSPOR:1 MANAVGATSPOR:0

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Eser Birinci***, Hamdi Tontu***, Anıl Usta***

KOCAELİSPOR

1 CAN EMRE YÜCEL***

2 KADİR GEZER***

3 KADİR ÖGE***

4 MURAT SONER BAŞAK****

7 OĞUZHAN TÜRKMEN***

(Dk. 68 MERT YAVUZ**)

8 SEFA NARİN****

10 BURAK SÜLEYMAN**

(Dk. 79 ŞENOL YILDIRIM*)

11 SİNAN PEKTEMEK***

41 HAMZA MUTLU***

(Dk. 90+2 ÖZGÜR SÜREKÇİ)

50 ALİ KETEN***

61 BURAK ÖZBAKIR***

YEDEKLER

53 KILIÇ ARSLAN KOPUZ

5 KEMAL CAN AYDEMİR

9 İSHAK KURT

22 EROL DURBAKAN

MANAVGATSPOR

15 İSMAİL ÇETİN**

4 FİKRET SEVİLGEN**

6 ÖMER YAYLACI**

(Dk. 58 HALİL SAĞDAŞ*)

9 AHMET SARI**

10 ANIL YILDIRIM**

14 ENVER EKİNCİ**

(Dk. 68 FERHAT GERGER*)

19 EMRE TOPTAN**

54 HAKKI HELVACI**

55 BURAK ÖZCAN**

65 MÜCAHİT TARHAN**

77 KEMAL BOLAT**

YEDEKLER

69 M.İBRAHİM ERBAŞ

22 HÜSEYİN ONUR KAÇAR

30 ŞERİF DOĞAN

39 MUHAMMED HASTÜRK

62 NİMET KAYAALP

SARI KARTLAR: Dk. 6 Kadir Öge, Dk.51 Burak Özbakır, Dk. 84 Sinan (Kocaelispor) Dk. 13 Hakkı, Dk. 37 Mücahit, Dk. 67 Halil (Manavgatspor)

GOL: Dk. 62 Oğuzhan