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GESMEK eğitmenlerine seminer

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GESMEK eğitmenlerine seminer
GESMEK eğitimcilerine 2 gün süren eğitim semineri verildi. Eğitimciler, daha iyi hizmet için kendi eğitimlerine de önem verdiklerini belirtti

Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) eğitimcilerine eğitim semineri verildi. İki gün süren eğitimler Bayramoğlu Basın İlan Kurumu’nda gerçekleşti. Farklı branşlardan alanında uzaman hocaların verdiği seminerlere katılan GESMEK eğitimcileri; Gebzelilere en iyi şekilde hizmet verebilmek için kendi eğitimlerine de önem verdiklerini belirtti.

 

“İLETİŞİM EĞİTİMDE ÖNEMLİ”

GESMEK eğitimcileri seminer kapsamında ilk olarak Düşünce Koçu Münir Arıkan’nın “Bilginin, Bilge Elçilerinin İletişimi” konulu paylaşımını dinledi. Arıkan, iletişimin eğitimde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ifade etti. Eğitimciler daha sonra sedef sanatçısı Hilmi Emekli’nin “Sedef Sanatı” ve Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Cenk Devrim Ulusoy’un “Stres ve Nefes Yönetimi” konulu seminerlerine katıldı.

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