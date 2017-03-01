GESMEK’te işaret dili eğitimleri başladı

Gebze Belediyesi’nin eğitim alanındaki en önemli hizmetlerinin başında gelen Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kurslarında işaret dili eğitimleri başladı.

GESMEK merkez binada başlayan kurslara, Gebze Belediyesi personelleri de katılarak işaret dilini öğreniyor. İşaret dili eğitimleri Pazartesi-Cuma 15:30-17:30; Çarşamba-Cuma 18:30-20:30 ve Cumartesi-Pazar 09:30-11:30 olmak üzere 3 ayrı grupta GESMEK Merkez binasında veriliyor. 4 ay sürecek olan eğitimle, işitme engelli vatandaşların belediye hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanması hedefleniyor.