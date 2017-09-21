Gıda israfından kaçının çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda israfı, kendi cebimiz ve ülke ekonomisinde büyük kayıplara yol açıyor. Vatandaşımız bu sebeple tüketebileceği miktarda alışveriş yapmalı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda israfı, kendi cebimiz ve ülke ekonomisinde büyük kayıplara yol açıyor. Vatandaşımız bu sebeple tüketebileceği miktarda alışveriş yapmalı" ifadesini kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, dünyada israf edilen 1,3 milyar tondan fazla yiyeceğin, 2 milyara yakın insanı doyurabileceğini belirtti. Türkiye'de üretilen meyve sebzenin yüzde 40’ının israf edildiğini bildiren Palandöken, "Üretilen ürün, üretim ve dağıtım aşamasında da tüketim aşamasında da büyük kayba uğruyor. Sebze ve meyvenin yüzde 25-30'u daha soframıza gelmeden, yüzde 15’i ise evlerimizde israf oluyor." açıklamasında bulundu.

ÜLKE EKONOMİSİ

Palandöken, Birleşmiş Milletlere göre, çöpe giden yiyeceklerin dörtte birinin, dünya üzerindeki açlığı bitirebileceğini bildirdi. Hallerde, dükkanlarda ve mutfaklarda çöpe giden gıdalara dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: "Gıda israfı, kendi cebimiz ve ülke ekonomisinde büyük kayıplara yol açıyor. Vatandaşımız bu sebeple tüketebileceği miktarda alışveriş yapmalı. Ülkemizde bir kişinin tabağında bıraktığı yemek yılda ortalama 114 kilogram ediyor. Bu şekilde israf edilen yiyecekler hayvan barınaklarına aktarılırsa yüzlerce hayvanın karnı doyabilir. Dükkanlarda son kullanım süresi geçmeye yakın ürünler büyük indirimlerle satılabilir. Bayatlayan ekmekler tatlı veya köfte yapılarak değerlendirilebilir."