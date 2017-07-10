Giden gider kalan sağlar senindir!

Spor Toto 2. Lig takımı Tuzlaspor, Kocaeli Birlikspor'dan Alp Ergin'i renklerine bağladı

Kocaeli Birlikspor’da yaprak dökümü sürdü. Tuzla, Kocaeli Birlikspor’un orta saha oyuncusu 35 yaşındaki Alp Ergin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Alp Ergin, “Türkiye liglerinin en çok konuşulan takımı olan Tuzlaspor formasını giydiğim için mutluyum. Bundan sonra Tuzlaspor’un başarısı için oynayacağım” dedi. Altay’da futbola başlayan Alp Ergin, sırasıyla Boluspor, Osmanlıspor ve son olarak da Kocaeli Birlikspor formalarını giydi.